STATISTICHE - Napoli superiore per possesso palla, più conclusioni azzurre

I numeri di Juve-Napoli, le fredde statistiche che però danno un'idea di quello che è stato l'andamento della partita. Possesso palla superiore per gli azzurri, cosi come il numero di conclusioni (12 totali per il Napoli, 10 la Juve), con la squadra di Ancelotti che ha firmato tre reti su sette tiri in porta.