TABELLA - Statistiche, numeri a favore del Napoli: azzurri avanti per possesso e conclusioni

Sconfitta che brucia per il Napoli di Gattuso, soprattutto per quanto di buono fatto vedere nel corso della partita. A testimoniare questo anche le statistiche a favore degli azzurri: i partenopei, infatti, sono stati superiori sia per possesso palla ma anche per conclusioni in porta. Numeri che raccontano di una squadra che ha mostrato dei passi avanti senza, però, portare a casa il risultato.