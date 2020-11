VIDEO - Antonella Leardi: "Grazie Diego, donasti una speranza a mio figlio Ciro"

Antonella Leardi, mamma di Ciro Esposito, ha ricordato Diego Armando Maradona attraverso un videomessaggio: “Ciao Diego, ti voglio salutare con un sorriso, lo stesso che tu lasciasti sette anni fa a mio figlio Ciro quando gli mandasti la maglietta con sopra scritto ‘Forza Ciro’. Ti voglio ringraziare perché tu donasti una speranza a quel ragazzo, quella che all'uscita dall’ospedale avresti invitato a Dubai Ciro, la sua ragazza, il suo papà e i suoi fratelli. Non posso riabbracciarti come facemmo al Teatro San Carlo, ma ti abbraccio con il cuore, quello di una napoletana che ha amato il calciatore, colui che ha avuto il dono di essere uno dei più grandi calciatori al mondo, la persona che ha amato Napoli. Non ti voglio dire addio ma Ciao Diego”. Di seguito il video.