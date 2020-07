VIDEO - Atalanta, la nuova curva è un disastro: la pioggia filtra dalla tettoia

Meno di un anno fa la 'Curva Pisani', uno dei settori del Gewiss Stadium di Bergamo, è stata inaugurata dopo i lavori di ammodernamento della scorsa estate. Evidentemente, però, la tettoia realizzata per riparare i tifosi dalle intemperie ha già smesso di reggere. Sono diventate virali le immagini del temporale che s'è abbattuto sullo stadio ieri dopo il match con il Napoli e che ha colpito anche il settore in questione. La tettoia non regge, persino la conduttrice Dazn Diletta Leotta ne fa le spese. Ecco le immagini pubblicate da Bergamonews.