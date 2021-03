VIDEO - Auriemma: "Dire che Gattuso è in bilico è malafede. ADL, facci pace o prendi un big!"

Rino Gattuso sì, Rino Gattuso no? Raffaele Auriemma oggi su Tuttosport ha riferito di un possibile dietrofront clamoroso di Aurelio De Laurentiis sull'allenatore calabrese, finito nel mirino suo e della critica dopo i deludenti risultati di gennaio e febbraio. Poi, tramite i suoi canali, si è espresso così sulla situazione attuale tra il presidente e Ringhio, in un video dal titolo: "De Laurentiis, fai pace con Gattuso o prendi un big".

“Quando si hanno ignoranza e malafede si tende a difendere un’opinione a prescindere dai fatti. Se io fossi in malafede, direi che Gattuso è in bilico. Oggi non vorrei essere nei panni di De Laurentiis, perché ora si trova in mezzo al guado. Ha rotto con Gattuso, lo ha fatto in una maniera che avrebbe dato fastidio a tutti. Altre volte, quando è avvenuto, è stato bravo nella persuasione ma con Gattuso questo non funziona. Il tecnico l’ha presa sul personale e tanti hanno sputato sull’uomo Gattuso tutto il veleno del mondo. De Laurentiis doveva fare un’intervista a difesa di Gattuso, questa è l’unica maniera in cui si può recuperare”, le parole pronunciate su Youtube e riportate anche dal suo sito.