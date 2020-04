VIDEO - Cannavaro cuore d'oro: con l'aiuto della Curva B distribuisce spese per gli indigenti del suo rione

Paolo Cannavaro e suo suocero Luigi Martino, con la collaborazione degli Ultras Napoli 1972 della Curva B, si sono resi protagonisti di un gran bel gesto in questo momento di crisi. Per far fronte all'emergenza Coronavirus, l'ex capitano azzurro ha effettuato 30 spese, acquistando beni di prima necessità, da distribuire agli indigenti del rione La Loggetta, situato nel quartiere di Fuorigrotta, dove i Cannavaro sono cresciuti. Di seguito il video.