VIDEO - Gravina sulla quarantena: "Confronti col Governo a breve, non so se potremo attenuarla"

A margine del Consiglio Federale di oggi, il presidente FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato anche del nodo quarantena in caso di nuova positività: “Dobbiamo avere un confronto serrato con i ministri Spadafora e Speranza, nonché col CTS. Non so se sarà possibile attenuare la quarantena. Riteniamo che ci possano essere delle condizioni che non impediscano al nostro campionato di andare avanti”.