VIDEO - Il meraviglioso ricordo di Russo: "Con Maradona le arance non si mangiavano..."

Compagno di Diego Armando Maradona in nazionale, l’attuale allenatore del Boca Juniors, Miguel Angel Russo, ricorda così il Pibe de Oro: “Sento un grande dolore, abbiamo perso il più grande calciatore al mondo. Ho avuto la fortuna di dividere tantissime cose con lui. Ha dato tantissimo al calcio argentino. Un ricordo? Quando mangiavamo insieme. A me piacciono le arance, ma non le mangiavo perché lui iniziava a palleggiarci”.