VIDEO - Klopp: "Pallone d'Oro a Van Dijk. Altrimenti a Messi perché è il migliore di tutti"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, si è espresso circa l'assegnazione del Pallone d'Oro 2019: "Se vogliamo dare il Pallone d'Oro al migliore di questa generazione, allora bisogna darlo sempre a Lionel Messi. È così. Ma se vogliamo darlo al migliore dell'ultima stagione, allora è Virgil van Dijk. Non so esattamente come funzionerà ma è così che la vedo. Se va dato al miglior giocatore, il migliore di tutti, allora è Lionel Messi. Il migliore dell'ultima stagione, però, è Virgil. Vedremo...".