VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Gattuso dimettiti da uomo! ADL caccia Giuntoli e Pompilio!"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello, nel suo editoriale si è scagliato contro Gattuso e l'area tecnica del Napoli: "Stamattina nel mio blog avevo scritto: ‘La scalata per il paradiso 2’, infatti dopo i risultati ieri, il Napoli, incredibilmente vincendo a Verona, poteva tornare in lizza per la lotta scudetto. Volevo vedere undici vichinghi in calore andare all’attacco del Verona, ed invece oggi ho visto ‘Il ritorno del Monezza’. Sono stati infatti protagonisti il trio monezza, ossia il trio dell’area tecnica: Giuntoli, Pompilio e Gattuso. Voglio però sgomberare dagli alibi: la rosa non è stata sopravvalutata, è la terza più quotata d’Italia. Poi al centro del progetto Napoli della gestione Giuntoli chi c’è? Zielinski? Meret? Manolas? Vedremo se almeno Osimhen sarà un giocatore di valore. Ultimo alibi è che dopo Sarri bisognava rinnovare. Questa è una sciocchezza, perché il Napoli è stato rinnovato, oggi di quel Napoli sono rimasti solo due titolari: Koulibaly e Insigne e 5 in rosa su 25, quindi il rinnovamento è stato fatto male.

Passiamo all’area tecnica, il Napoli di Gattuso che perde 8 partite su 18 si commenta da solo, così come Gattuso che prende il Napoli settimo e finisce settimo. Adesso è sesto dopo il girone d’andata se non vince a Torino contro la Juve nel recupero. Gattuso parla di veleno, ma non conosce Mitridate, un re che per paura di essere avvelenato si faceva instillare una piccola dose di veleno per rimanere immune. Gattuso quando lo dà questo veleno alla squadra? Stasera, caro Gattuso dovresti dimostrare l’uomo che dici di essere e rassegnare le dimissioni senza se e senza ma, perché hai consegnato una squadra che è sesta senza gioco e senza anima! Vedere: Koulibaly che va a farfalle, Insigne depresso, Zielinski vorrei ma non posso, in che condizioni hai messo in campo Mertens, quel Bakayoko, che hai voluto tanto, essere un palo della luce del centrocampo, aver rovinato un talento come Meret. Tu stasera devi essere coerente, rassegna le dimissioni da uomo! E Giuntoli va cacciato presidente! Ha spesso 330 milioni e non ne ha portato uno, Ciciretti, Machach, Ounas, Younes, oltre a tutte le frattaglie varie. Se solo loro non fossero stati presi avremmo un settore giovanile di livello. Vogliamo capire in questa rosa: Malcuit, Elmas e Lobotka che pesci sono, me lo spiegano Giutoli e Pompilio? Quando abbiamo Micheli e Mantovani che sono dei veri scout che ci hanno portato: Jorginho, Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Non andiamo bene! Presidente ti ci vuole Mary Poppins, comincia a fare pulizie perché questa squadra è da rifondare nell’area tecnica prima che degli uomini in campo. I calciatori saranno responsabili, ma in questo momento sono sbandati, impauriti e non sanno che fare. Quando una squadra non sa che fare e l’allenatore parla di veleno è da dimissioni immediate!”