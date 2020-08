VIDEO - Linea difensiva più un play e due mezzali: Gattuso lavora all’uscita difensiva

Il Napoli è in campo per la seduta pomeridiana di allenamento (qui il live). Gli azzurri si stanno dedicando anche all'aspetto tattico, come riportano le immagini dei nostri inviati a Castel di Sangro: linea difensiva con un play e due mezzali per l'uscita difensiva della squadra azzurra ed il corretto scivolamento della linea in ogni situazione. Il Napoli di Gattuso lavora in Abruzzo per perfezionare anche l'uscita difensiva e lo scivolamento della linea.