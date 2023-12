Amadeus annuncia gli artisti in gara a Sanremo: c'è anche Geolier, ma non è l'unico napoletano

Ci sarà anche un po' di Napoli nella prossima edizione di Sanremo. Oggi Amadeus, direttore artistico del festival della canzone italiana, li ha annunciati

Ci sarà anche un po' di Napoli nella prossima edizione di Sanremo. Oggi Amadeus, direttore artistico del festival della canzone italiana, ha annunciato gli artisti in gara, svelando la presenza di Geolier, grande tifoso del Napoli e idolo assoluto dei giovani (e non solo) di tutta la città. Tra i napoletani in gara bisogna sottolineare anche i The Kolors.

Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D'Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni, Ricchi e Poveri.