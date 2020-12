Campania, De Luca preannuncia nuova ordinanza per Natale: "Niente mobilità tra comuni e vendita alcolici"

"Bloccheremo la mobilità per i comuni e vieteremo la vendita degli alcolici, l'ordinanza della Regione Campania è in preparazione". Ad annunciarlo, nella sua consueta diretta Facebook del venerdì, è il governatore Vincenzo De Luca, facendo riferimento alle misure della Regione per le festività natalizie: "Servono misure prese per tempo e non all'ultimo minuto, al momento non abbiamo ancora misure definitive. Il governo si sta preparando ad adottare la linea delle mezze misure. Non servono trecento deroghe, sono pese in giro. Noi non facciamo finta di aprire per 3 giorni per poi prolungare l'epidemia per tre mesi".