Campania in zona gialla fino al 23, De Luca valuta eventuali restrizioni ulteriori

La Campania entrerà da domenica 20 dicembre in zona gialla per restarci fino a mercoledì 23 dicembre, dal 24 dicembre infatti tutta l'Italia sarà zona rossa. Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha però annunciato questo pomeriggio, in diretta Facebook, che attuerà provvedimenti più restrittivi rispetto alle misure introdotte dal Governo: "Seguiremo la nostra linea quella del massimo rigore. Non ci sarà mobilità dai comuni sotto i 5 mila abitanti". Il timore del Governatore e dell'Unità di Crisi della Regione è che la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18, dopo più di un mese di attività limitata solo ad asporto e consegna a domicilio, possa dare la stura ad assembramenti soprattutto nelle zona più affollate di Napoli e delle altre principali città. Così si stanno valutando eventuali ulteriori iniziative.