Campi Flegrei, bollettino Osservatorio: sollevamento di un altro mezzo centimetro in 7 giorni

vedi letture

Mezzo centimetro più su in sette giorni, per un valore medio più o meno costante di 2 al mese nell'area di massima deformazione. Lo racconta quest'oggi il Tgr Campania, sottolineando il graduale sollevamento del suolo ai Campi Flegrei, pari a 13,5 centimetri da gennaio 2024 stando al bollettino emesso dall'Osservatorio vesuviano per la settimana dal 5 all'11 agosto. Nel periodo analizzato, sono stati localizzati 70 terremoti con magnitudo massima di 1,5: nessuna variazione significativa nei flussi di anidride carbonica dal suolo, né nelle temperature, di circa 94°C.