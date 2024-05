Campi Flegrei, salgono a 46 i nuclei familiari sgomberati a Pozzuoli

Al momento sono state presentate 836 istanze per la verifica degli edifici.

Salgono a 46 i nuclei familiari che sono stati allontanati dalle loro abitazioni a Pozzuoli a seguito dello sciame sismico ai Campi Flegrei. Lo ha reso noto il responsabile della Protezione civile della Campania, Italo Giulivo che nella mattinata di oggi ha incontrato la stampa presso il centro operativo della Protezione civile di Pozzuoli.

Al momento sono state presentate 836 istanze per la verifica degli edifici. Finora eseguite 182 verifiche sia da parte dei vigili del fuoco che dei tecnici comunali e a seguito di queste verifiche 'sono maturate 37 ordinanze di sgombero che coinvolgono un 20 per cento dei sopralluoghi finora effettuati. I dati ovviamente sono in continuo aggiornamento.