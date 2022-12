Capodanno, Napoli pronta a far festa: attesi in migliaia dal Plebiscito al Lungomare

Si attende una grande partecipazione di pubblico: gli eventi sono gratuiti e la città, in questi giorni, è letteralmente invasa dai turisti.

Dopo il successo anche organizzativo di ieri sera, con oltre 12mila persone in piazza per il concerto di Rkomi, il palco del Plebiscito è pronto per la festa di questa della notte di San Silvestro con il comico napoletano Peppe Iodice che porta on the road un format inaugurato da qualche anno in tv con successo: il “Peppy Night” . Con lui sul palco numerosi ospiti - scrive Il Corriere del Mezzogiorno - da Lina Sastri a Belen Rodriguez.