Champions, i piccoli pazienti del Santobono vivranno la finale sul metaverso: l'iniziativa

Giovedì 26 maggio, alle ore 14.30, presso la sede di Confesercenti Campania in via Toledo 148, a Napoli, Meta Experience, insieme alla Fondazione e all’AORN Santobono Pausilipon e con la collaborazione di Confesercenti Napoli, presenterà alla stampa l’esperienza immersiva che il 28 maggio prossimo, in occasione della finale di Champions League, consentirà ad un gruppo di giovani pazienti ricoverati presso il Santobono-Pausilipon di vivere attraverso il metaverso le emozioni della gara tra il Liverpool e il Real Madrid.

All'incontro interverranno, tra gli altri, Vincenzo Schiavo (Presidente Confesercenti Campania e Vicepresidente nazionale di Confesercenti con delega per il Mezzogiorno), Valeria Fascione (Assessore regionale alla Ricerca Innovazione e Start up), Emanuele Ferrante (Assessore allo Sport e alle Pari opportunità del Comune di Napoli), Rodolfo Conenna (Direttore Generale AORN Santobono-Pausillipon), Flavia Matrisciano (Direttore della Fondazione Santobono-Pausilipon), Isabella Marino (Direttrice editoriale Discover Italia) e Paola Ciaramella (Delegata Blockchain e Innovazione Confesercenti Campania).L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli. Vi aspettiamo alla conferenza, tenendo presente anche che la sera del 28 maggio sarà la prima volta che in Italia e in Europa il metaverso verrà sperimentato con le modalità programmate in un contesto così particolare come quello sanitario.