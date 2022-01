Contagi e ricoveri, la Campania rischia la zona gialla Covid già da lunedì prossimo

Stando ai numeri dei bollettini quotidiani emessi dall'Unità di crisi, la Campania è già da un pezzo in zona gialla Covid; lo stesso presidente della Regione Vincenzo De Luca lo aveva detto qualche giorno fa: "Con questi numeri già saremmo dovuti essere zona gialla". E ora, dopo un'altra settimana di incremento dei contagi e dei ricoveri in area degenza e in terapia intensiva, la nostra regione sembra diretta verso il primo dei tre livelli di criticità (sono gialla, arancione e rossa) già a partire da lunedì 17 gennaio. Lo riporta Fanpage.