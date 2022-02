Controlli all'esterno del Maradona: rimosse 58 auto in divieto di sosta

Mentre Napoli e Inter erano in campo nel big match di ieri, la polizia locale di Napoli ha predisposto servizi mirati per garantire la sicurezza anti-Covid e il rispetto delle regole del codice della strada oltre che della normativa che regola il commercio. Nel corso dei controlli estesi a tutto l’anello esterno dello stadio Maradona sono stati elevati 70 verbali per infrazioni al codice della strada, 58 prelievi di auto in sosta vietata, 40 controlli del green pass ai titolari e dipendenti delle attività commerciali e 62 ai clienti presenti all’interno degli stessi. Inoltre quattro parcheggiatori sono stati sanzionati e denunciati perché sorpresi a esercitare l’attività con tre sequestri di merce operati.