Coronavirus, da luglio decade obbligo mascherina all'aperto. Ma in Campania De Luca frena

Dal mese di luglio potrebbe decadere l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui sarà decisiva la prossima settimana, quando arriverà il parere degli scienziati. La data giusta potrebbe essere tra il 1° e il 5 luglio o comunque non più tardi del 12. C'è anche la conferma del sottosegretario alla Salute Costa, ma per la Campania il discorso potrebbe essere diverso: Vincenzo De Luca, infatti, ha già fatto sapere che per lui è necessario mantenere questa restrizione almeno per tutto il mese prossimo.