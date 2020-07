Coronavirus, focolaio a Mondragone: 79 i positivi nel casertano

Dal report emesso dall'Asl di Caserta emerge che sono 79 i positivi attuali al Covid nel Casertano, tutti collegati al focolaio registrato a Mondragone. Nella cittadina del litorale casertano risiede la maggioranza dei positivi, oltre una sessantina; di questi 43 dimorano nei palazzi ex Cirio, epicentro del focolaio, gli altri 18 all'esterno, e resteranno in quarantena domiciliare per due settimane. Ieri, 1 luglio 2020, è stata chiusa l'azienda agricola di Falciano del Massico, nel Casertano, dove sono risultati contagiati dal Coronavirus 27 lavoratori, collegati al focolaio dei palazzi ex Cirio.