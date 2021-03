Coronavirus, il Ministro della Salute: "Contagi in netto rialzo, saranno settimane difficili"

Situazione complicata in Italia per quanto riguarda la curva epidemiologica. Il Coronavirus rappresenta ancora un incubo, come fatto capira dal Ministro della Salute Roberto Speranza: "La curva del contagio sta risalendo in maniera significativa e dobbiamo ancora batterci. Le prossime settimane non saranno facili: è dovere della politica e delle istituzioni dire la verità. Dovremo chiedere ancora ai cittadini rigore, rispetto, attenzione alle norme. Questo virus è insidioso e complicato e non lo si batte con le ordinanze o i Dpcm. C'è bisogno di sentire il senso di una sfida collettiva", le sue parole riportate da Corriere.it.