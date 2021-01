Coronavirus, primo focolaio scolastico a Napoli: 18 alunni e 4 insegnanti contagiati

In una scuola di Fuorigrotta 18 bambini e 4 insegnanti sono risultati tutti positivi al Covid-19. Si tratta del primo focolaio scolastico, a Napoli, e secondo il racconto di una maestra sarebbe stato causato da una festa fatta al di fuori della scuola. Il direttore dell'ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva, si è recato nel plesso per controllare la situazione e valutare l'opportunità di allestire proprio a scuola un laboratorio mobile per il prelievo dei tamponi ad alunni e personale scolastico. A scriverlo è La Repubblica.