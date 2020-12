Coronavirus, tampone sospeso al Duomo di Napoli: su appuntamento da venerdì 11

Parte venerdì 11 dicembre la terza tappa del 'Tampone Sospeso' promosso dall'associazione Sadisa (Sanità, Diritti in Salute), in collaborazione con l'Arcidiocesi di Napoli, la Clinica Mediterranea e l'Associazione Uniti nel cuore. Si tratta di un'iniziativa di solidarietà che permette a chi non ha i mezzi di sottoporsi gratuitamente al test rapido per il Coronavirus. Tutti i tamponi “sospesi”, verranno effettuati, su appuntamento, da venerdì 11 dicembre, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30 nella Sala dei Catecumeni del Palazzo Arcivescovile (ingresso dal Duomo), messa a disposizione dal Cardinale Crescenzio Sepe.