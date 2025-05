Ufficiale Corse prolungate sulle linee flegree, cumana e metro in occasione di Parma-Napoli

In vista della partita Parma-Napoli di domenica 18, l'EAV ha programmato corse prolungate sulle linee flegree. A comunicarlo è stato lo stesso Ente Autonomo Volturno che, in una nota ufficiale, annuncia che "il 18 maggio, su invito della Prefettura, Eav ha disposto il prolungamento orario dei servizi ferroviari delle linee flegree, cumana e circumflegrea e della metropolitana Piscinola/Scampia-Aversa, fin dopo la mezzanotte, con treni straordinari che si aggiungeranno alle corse previste normalmente". Questo dispositivo sarà simile a quello già attuato per le partite serali allo Stadio Maradona.