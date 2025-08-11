Vesuvio, prosegue l'allerta: si lavora ancora per spegnere le fiamme

vedi letture

L'incendio alle pendici del Vesuvio persiste ormai da giorni: si sta riuscendo a contenere l'emergenza, la situazione è certamente migliorata rispetto all'inizio, ma non del tutto risolta. Infatti, l'attività di spegnimento da parte di Protezione Civile e volontari sta proseguendo per alcuni focolai ancora attivi: l'allerta rimane alta, c'è il rischio che nella notte il vento possa favorire la diffusione delle fiamme.

L'Ente Parco nazionale del Vesuvio ha diramato la seguente nota: "A seguito del vasto incendio sviluppatosi a partire dal giorno 8 agosto, per motivi di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché per agevolare le operazioni di spegnimento e bonifica delle aree percorse dal fuoco tutte le attività lungo la rete dei sentieri del Parco si intendono sospese fino a nuova comunicazione". Inoltre, molti Comuni stanno invitando i cittadini a evitare di uscire all'aperto in un raggio di tre chilometri dalle aree interessate dal rogo.