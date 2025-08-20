Juanlu-Napoli, accordo verbale col Siviglia! Rai: "Cosa manca per chiudere"

Finalmente si avvicina ad una conclusione positiva la lunghissima trattativa tra Napoli e Siviglia per il terzino destro della nazionale Under 21 spagnola Juanlu Sanchez. Due notizie arrivano alle 19 da Siviglia. Accordo verbale definito al 99 per cento col Siviglia per Juanlu Sanchez. Base fissa 18 milioni di euro. Nessuna percentuale di rivendita. Vanno chiusi i bonus che comunque non dovrebbero essere superiori ai 2 milioni.

Seconda notizia. Il Napoli ha chiesto agli andalusi di pazientare qualche giorno prima di mettere nero su bianco. Priorità alla punta. Entourage sereno da stasera: l'affare si farà. A riferirlo al sito Rai, è il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato.