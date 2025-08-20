Hojlund-Napoli, Romano: "Colloqui in corso, giocatore interessato e vuole garanzie"
Il Napoli è tornato oggi a parlare con il Manchester United per portare avanti la trattativa legata a Rasmus Hojlund. I contatti tra i due club sono attivi e nelle ultime ore si sono intensificati, segno della volontà della società di De Laurentiis di chiudere l’operazione e consegnare ad Antonio Conte un nuovo centravanti che possa sostituire l'infortunato Romelu Lukaku.
Parallelamente, anche l’entourage del giocatore è in colloquio con il Napoli: Hojlund è infatti interessato al trasferimento, ma chiede garanzie sul progetto tecnico e contrattuale, non limitandosi a un semplice prestito temporaneo. La sensazione è che i negoziati siano entrati in una fase calda, con gli azzurri determinati a trovare una formula che possa convincere sia lo United che il giocatore. Negoziati in corso. A riferirlo attraverso il proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.
🚨🔵 Napoli have made new contact with Man United today for Rasmus Højlund deal, talks underway.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025
Højlund’s camp also in talks with Napoli as player’s keen on the move while also wants guarantees to stay at the club in future, not a simple loan.
Negotiations ongoing. 🇩🇰 pic.twitter.com/ZqM4ITGCeB
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro