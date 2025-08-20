Hojlund-Napoli, Romano: "Colloqui in corso, giocatore interessato e vuole garanzie"

Il Napoli è tornato oggi a parlare con il Manchester United per portare avanti la trattativa legata a Rasmus Hojlund. I contatti tra i due club sono attivi e nelle ultime ore si sono intensificati, segno della volontà della società di De Laurentiis di chiudere l’operazione e consegnare ad Antonio Conte un nuovo centravanti che possa sostituire l'infortunato Romelu Lukaku.

Parallelamente, anche l’entourage del giocatore è in colloquio con il Napoli: Hojlund è infatti interessato al trasferimento, ma chiede garanzie sul progetto tecnico e contrattuale, non limitandosi a un semplice prestito temporaneo. La sensazione è che i negoziati siano entrati in una fase calda, con gli azzurri determinati a trovare una formula che possa convincere sia lo United che il giocatore. Negoziati in corso. A riferirlo attraverso il proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.