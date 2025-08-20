Ufficiale Allerta meteo domani in Campania: l'avviso della Protezione Civile per giovedì 21 agosto

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali a partire dalla prossima mezzanotte e valido per tutta la giornata di domani, giovedì 21 agosto, fino alle 23:59. Sarà interessato all'allerta meteo tutto il territorio regionale della Campania ad eccezione delle Zone d'Interesse 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Le precipitazioni saranno caratterizzate da rapidità di evoluzione: quindi potranno rivelarsi molto intense anche se in un arco temporale breve. Il quadro meteo è infatti caratterizzato da incertezza previsionale.