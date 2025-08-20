Lukaku, niente operazione e va fuori lista Champions! Sky: "I tempi di recupero"

Romelu Lukaku non si opererà per il grave infortunio muscolare alla coscia sinistra. È quanto deciso dopo la visita approfondita in Belgio all'attaccante del Napoli infortunatosi nell'amichevole contro l'Olympiakos. Lukaku comincia quindi ora una terapia di recupero che lo terrà fuori nei primi mesi della stagione e non sarà inserito nella lista per la Champions League, con il Napoli che lavora sul mercato per una nuova punta. Il belga rimarrà fuori tra i 3 e i 4 mesi. Lo riferisce la redazione di Sky Sport.

Di seguito la nota ufficiale del club partenopeo che lunedì parlava anche di un possibile intervento facendo riferimento ad una consulenza chirurgica: "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica", recita il comunicato ufficiale del club partenopeo.