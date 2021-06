De Luca: "A Napoli immunità di gregge entro luglio solo in un caso. Zona bianca dal 21 giugno"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo consueto appuntamento del venerdì su Facebook si è così espresso: "Se vogliamo raggiungere l'immunità di gregge entro luglio a Napoli bisogna dare almeno la prima dose al 70% degli over 12 e ora siamo al 54%. Serve uno sforzo in più, bisogna vaccinare 800 mila cittadini. Invito tutti, soprattutto i cittadini della fascia 30-59 anni, a vaccinarsi. Solo se tutti aderiranno alla campagna vaccinale Napoli diventerà Covid free. Dopo il 21 giugno saremo in zona bianca".