De Luca annuncia: "Documento obbligatorio per chi va al ristorante, stiamo valutando altre due ordinanze!"

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, nel suo consueto appuntamento social del venerdì si è soffermato sulla situazione legata al coronavirus nella Regione: "Bisogna tenere gli occhi aperti, fare attenzione. Speriamo nel senso di responsabilità dei cittadini, ma noto un grave rilassamento da parte di tutti. Stiamo valutando altre due misure e altre ordinanze. La prima riguarda i pullman in arrivo dall'Est Europa, che non vengono controllati, bisogna trovare forme di controllo preventivo. La seconda riguarda l'obbligo, per chi va al ristorante, di fornire un documento d'identità per ogni tavolo per ovviare agli imbecilli irresponsabili che danno false generalità, come capitato in Costiere Sorrentina".