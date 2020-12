De Luca: "Pochi decessi e bassa occupazione posti letto, Campania ne uscirà prima e meglio delle altre!"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, è intervenuto nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì per dare le ultime circa la crisi sanitaria: "La Regione Campania alla fine ne uscirà prima e meglio delle altre. Abbiamo la percentuale più bassa di decessi, per quanto riguarda i ricoveri non abbiamo difficoltà perché siamo sotto l'occupazione del 40%. Altrove falsano i dati, le Regioni ne trasmettono di inverosimili. Stiamo facendo un miracolo, più che nella prima fase".

PIANO VACCINO - "Entro la prima decade di gennaio faremo una esercitazione generale per il piano vaccini anti-Covid. Stiamo rifornendo le strutture ospedaliere dei congelatori a -80 gradi in modo da mettere in piedi qualcosa di straordinario. Gradualmente riapriremo le le attività chirurgiche sospese. Il Governo ha fatto molti errori, ci sono zone che dovrebbero uscire dalla zona rossa pur avendo 4-5 volte i ricoveri della Campania. A noi va bene il rigore ma non la speculazione politica".