Disagi dopo Napoli-Salernitana: un guasto blocca la Linea 2 della metro

Disagi in città nei trasporti pubblici al triplice fischio di Napoli-Salernitana. Code lunghissime alla stazione di Campi Flegrei della Linea 2 della metropolitana a causa di un guasto ad un treno. La circolazione tra Mergellina e Campi Flegrei è rimasta interrotta fino all’intervento dei tecnici ed è ripresa solo poco prima delle 19. Per evitare resse all’interno della stazione, l’ingresso dei passeggeri nella stessa è stato contingentato. All'esterno tantissime persone ammassate in coda, con le forze dell’ordine che presidiavano la zona.