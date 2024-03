Effetto Mare Fuori: boom turisti a Napoli al Molo San Vincenzo per vedere il set della serie

Grande successo a Napoli per la prima mattinata della due giorni delle Giornate Fai di Primavera.

Grande successo a Napoli per la prima mattinata della due giorni delle Giornate Fai di Primavera. Il boom di turisti si è concentrato alla Base navale della Marina Militare che occupa il Molo San Vincenzo, da diversi anni set della nota serie televisiva “Mare fuori”.

Tanti visitatori anche al Rettorato dell’Università Federico II e per l’escursione lungo i meandri di Castel Capuano, per anni sede della sezione civile e penale del tribunale di Napoli. Sono circa 40 i luoghi straordinari aperti in tutta la Campania per le giornate di Primavera del Fai, giunte alla loro 32/a edizione.