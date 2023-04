Festa Scudetto, vietata sosta o fermata nei pressi degli ospedali: rischio rimozione

Il Comune di Napoli adotta, su richiesta della questura, particolari provvedimenti di viabilità in occasione dei probabili festeggiamenti per lo scudetto

Il Comune di Napoli adotta, su richiesta della questura, particolari provvedimenti di viabilità in occasione dei probabili festeggiamenti per lo scudetto. In particolare è stato chiesto di disporre il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai presidi ospedalieri con pronto soccorso. A seguito di ulteriore interlocuzione con la Polizia Locale i presidi ospedalieri allertati risultano i seguenti: Ospedale del Mare, Ospedale Cardarelli, Ospedale Pediatrico Santobono, Ospedale San Paolo, Ospedale dei Pellegrini, Ospedale CTO. Pertanto è stato istituito dal Comune dalle ore 10:00 di sabato 29 aprile alle ore 12:00 di lunedì 1 maggio 2023, il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai seguenti presidi ospedalieri con pronto soccorso: A) DEA II livello: Napoli: 1. Ospedale del Mare, via Enrico Russo, 41 (Ponticelli); 2.

Ospedale Cardarelli, via Cardarelli, 9; 3. Ospedale Pediatrico Santobono alla via Mario Fiore, 6; B) DEA I livello: Napoli: 1. Ospedale San Paolo, via Terracina, 219; 2. Ospedale dei Pellegrini, via Portamedina alla Pignasecca, 41; 3. Ospedale CTO,viale Colli Aminei, 21.