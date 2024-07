Geolier annuncia il tour di marzo 2025 nei palasport: il programma

Il rapper napoletano Geolier, dopo i concerti sold out, ha annunciato il suo tour nei palasport per marzo 2025.

Il rapper napoletano Geolier, dopo i concerti sold out, ha annunciato il suo tour nei palasport per marzo 2025. Gli appuntamenti andranno ad aggiungersi al già noto live del 25 luglio 2025 all’Ippodromo di Agnano a Napoli. Queste le date che vedranno Geolier protagonista di 5 speciali concerti nei principali palazzetti italiani. Intanto dopo Milano, il Geolier Live 2024 continua l'estate con altre 4 tappe in alcuni dei principali Festival estivi. Di seguito il programma dei concerti nei palasport del prossimo anno.

15 marzo 2025 – Jesolo (ve) – Palazzo del turismo

21 marzo – Milano – Unipol forum

23 marzo – Torino – Inalpi arena

25 marzo – Bologna – Unipol arena

28 marzo – Roma – Palazzo dello sport