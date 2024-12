Geolier pigliatutto: artista più ascoltato in Italia, brano e disco più streammato su Spotify

Dopo tre anni di dominio di Sfera Ebbasta, Geolier si prende il trono e diventa l'artista più ascoltato in Italia su Spotify nel 2024. Il cantante napoletano, reduce da un anno pieno zeppo di successi, non si limita a questo, ma vince anche nella classifica dei brani più ascoltati con il suo 'I p’ me, tu p’ te' e in quella degli album più streammati con 'Dio lo sa'. Di seguito tutte le classifiche riportate da Vanity Fair.

1. Artisti più ascoltati d'Italia

1 Geolier

2 Sfera Ebbasta

3 Lazza

4 Tedua

5 Anna

6 Guè

7 Kid Yugi

8 Capo Plaza

9 Shiva

10 Tony Effe

2. Artiste più ascoltate in Italia

1 Anna

2 Rose Villain

3 Annalisa

4 Taylor Swift

5 Angelina Mango

6 Elodie

7 Emma

8 Billie Eilish

9 Dua Lipa

10 Madame

3. Artisti italiani più ascoltati all’estero

1 Måneskin

2 Meduza

3 Gabry Ponte

4 Ludovico Einaudi

5 Gigi D’Agostino

6 Laura Pausini

7 Antonio Vivaldi

8 Andrea Bocelli

9 Raffaella Carrà

10 Eros Ramazzotti

4. Le canzoni più ascoltate in Italia

1 I p’ me, tu p’ te di Geolier

2 Come un tuono (feat. Guè) di Rose Villain

3 Tuta gold di Mahmood

4 100 messaggi di Lazza

5 Sesso e samba (feat. Gaia) di Tony Effe

6 30°C di Anna

7 Gata Only di FloyyMenor e Cris Mj

8 Dopo le 4 (feat. Bresh & Tedua) di Tony Effe

9 Sinceramente di Annalisa

10 Miu Miu di Tony Effe

5. Gli album più ascoltati in Italia

1 Dio lo sa di Geolier

2 Icon di Tony Effe

3 Vera baddie di Anna

4 La Divina Commedia di Tedua

5 I nomi del diavolo di Kid Yugi

6 Locura di Lazza

7 X2VR di Sfera Ebbasta

8 Ferite di Capo Plaza

9 Il coraggio dei bambini di Geolier

10 Tunnel di Simba La Rue

6. Gli artisti più ascoltati al mondo

1 Taylor Swift

2 The Weeknd

3 Bad Bunny

4 Drake

5 Billie Eilish

6 Travis Scott

7 Peso Pluma

8 Kanye West

9 Ariana Grande

10 Feid

7. Le canzoni più ascoltate al mondo

1 Espresso di Sabrina Carpenter

2 Beautiful Things di Benson Boone

3 Birds of a Feather di Billie Eilish

4 Gata Only di FloyyMenor e Cris Mj

5 Lose Control di Teddy Swims

6 End of Beginning di Djo

7 Too Sweet di Hozier

8 One Of The Girls (with Jennie, Lily Rose-Depp) di The Weeknd

9 Cruel Summer di Taylor Swift

10 Die With a Smile di Lady Gaga e Bruno Mars

8. Gli album più ascoltati al mondo

1 The Tortured Poets Department: The Anthology di Taylor Swift

2 Hit Me Hard and Soft di Billie Eilish

3 Short n’ Sweet di Sabrina Carpenter

4 Mañana será bonito di Karol G

5 Eternal Sunshine di Ariana Grande

6 1989 (Taylor’s Version) di Taylor Swift

7 SOS di SZA

8 Lover di Taylor Swift

9 Fireworks & Rollerblades di Benson Boone

10 Starboy di The Weeknd