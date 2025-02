Giubileo 2025, Conte grande cattolico praticante: è tra i testimonial di un evento a Napoli

Il Giubileo 2025 della Chiesa Cattolica è già ufficialmente iniziato lo scorso 24 dicembre all'apertura della Porta Santa da parte del Papa Francesco e durerà fino al 6 gennaio del 2026, con numerosi eventi che vedono coinvolta la città di Roma. E che prevedono in un certo senso pure delle commistioni tra il mondo ecclesiastico in senso più stretto e figure legate ad altri strati della presente società. Come per esempio il calcio.

E la notizia è curiosa, ma anche importante: tra i testimonial del Giubileo 2025 ci sarà anche Antonio Conte. L'allenatore del Napoli non è infatti solo un tecnico di calcio di livello top, ma è anche come noto un grande praticante della fede cattolica. E proprio per questo la Chiesa lo ha voluto coinvolgere all'interno di uno specifico evento del Giubileo.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, l'allenatore salentino è stato scelto per partecipare a un evento speciale presso la Basilica di San Pietro Ad Aram, situata all’inizio di Corso Umberto, il prossimo lunedì 17 marzo, durante il terzo lunedì di Quaresima. L’incontro inizierà alle 19:00 con l’accoglienza dei partecipanti, seguito da un dialogo aperto con i giovani alle 19:30, e si concluderà alle 21:00. Ci sarà Antonio Conte il cattolico, ancor prima che l'allenatore.