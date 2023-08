Gazzetta - Primo Napoli al completo: Kvara e Anguissa titolari col Sassuolo

Domani si vedrà per la prima volta il Napoli dei titolari. Come riferito da Gazzetta.it, torneranno titolari Anguissa e Kvaratskhelia.

Domani si vedrà per la prima volta il Napoli dei titolari. Come riferito da Gazzetta.it, torneranno titolari Anguissa e Kvaratskhelia, rispettivamente ai posti di Cajuste e Raspadori che dunque si riaccomoderanno in panchina. Per il resto in difesa dovrebbe essere confermato Juan Jesus nel posto che era di Kim, sulla sinistra Olivera e non Mario Rui.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia