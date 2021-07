Repubblica - Finale Euro 2020, maxischermo sotto il murales di Maradona

Il comune di Napoli ha vietato l'installazione di maxischermi nelle piazze della città per evitare assembramenti e scongiurare una ripresa dei contagi da Covid19. In un quartiere però sembra che ci sarà un'eccezione, infatti come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, sotto il murales di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli sarà installato un maxischermo per permettere ai tifosi di assistere alla finale degli Europei.