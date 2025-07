Il fenomeno Geolier si ripete: dopo i record del 2025, nel 2026 tre date al Maradona

Il fenomeno Geolier continua a travolgere Napoli. Dopo aver mandato sold-out in meno di otto ore i biglietti per il concerto del 26 giugno 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona, l’artista partenopeo ha replicato con una seconda data il 27 giugno, anch’essa andata esaurita in pochissimo tempo. Di fronte a una richiesta travolgente, Emanuele Palumbo - vero nome di Geolier - ha annunciato una terza serata: il 28 giugno 2026, sempre nello stadio simbolo del calcio napoletano.

Tutte e tre le date fanno parte del “Geolier Stadi 2026 Tour”. I biglietti per la nuova data saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di oggi, 28 luglio, su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Il tour toccherà quattro dei principali stadi italiani: San Siro a Milano (13 giugno), Olimpico di Roma (19 giugno), Franco Scoglio di Messina (23 giugno) e, infine, il gran finale al Maradona con una storica tripletta. Geolier si conferma un punto fermo della scena musicale italiana, pronto a scrivere un’altra pagina memorabile della sua carriera.