Il Giro d'Italia torna a Napoli: tappa con arrivo sul lungomare e passaggio per i Campi Flegrei

Dopo nove anni il Giro d'Italia torna a Napoli. Nella primavera del 2022 e rispetto all’ultima volta, come riportato da Repubblica, non si correrà solo sulle strade di Posillipo e del lungomare ma si attraverseranno anche i Campi Flegrei. Un modo per celebrare tutta l'area, che sarà protagonista nel 2022 con Procida capitale italiana della cultura, e nel 2023 con Monte di Procida comune europeo dello sport. Tappa di media montagna breve e intensa (149 km) con partenza e arrivo sul lungomare Caracciolo. Da via Caracciolo la corsa si porterà a Bagnoli, Pozzuoli e Bacoli, dove inizierà un percorso di circa 19 chilometri fino a Monte di Procida da percorrere cinque volte. Al termine dell'ultima tornata si rientra a Napoli.