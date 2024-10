Foto Ironia per l'opera d'arte di Pesce a Napoli: la replica del sindaco

"Penso che l'arte contemporanea e le installazioni contemporanee debbano far discutere. Quindi il fatto che si discuta significa che l'opera ha raggiunto il suo obiettivo". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito ai commenti, molti dei quali ironici, che da ieri, in particolare sui social, circolano rispetto all'installazione 'Tu si ' na cosa grande' che sarà inaugurata stasera in piazza Municipio.

A suscitare il dibattito e anche polemiche la forma fallica dell'opera, soprattutto se vista di spalle. Il sindaco ha ricordato che l'artista, Gaetano Pesce. "è stato uno dei grandi artisti mondiali, e di origine napoletana, purtroppo scomparso e questa è l'ultima opera che ha disegnato, un'opera ha lasciato un segno, che fa discutere la città e questo per noi è un fatto positivo".