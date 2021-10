Maxi incendio nel beneventano, brucia un deposito di plastica: nube nera tossica fino a Napoli

Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato questo pomeriggio nel Beneventano. Ad andare in fiamme è stato un deposito di una fabbrica che produce plastica ad Airola in provincia di Benevento. Un'enorme colonna di fumo nero e acre si è levata in cielo, visibile anche a decine di chilometri di distanza, e ha investito tutta l'area al confine tra il Beneventano e il Nolano, arrivando fino a Napoli. L'odore di plastica bruciata si è avvertito anche nei quartieri del Vomero e di Fuorigrotta. I sindaci della zona hanno invitato i cittadini a chiudere le finestre e non respirare il fumo che potrebbe essere tossico.