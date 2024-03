Metro a Secondigliano, ci siamo: abbattuto l'ultimo muro. Sorgeranno 4 nuove stazioni

Sulla Linea 1 sorgeranno quattro nuove stazioni: Miano, Regina Margherita, Secondigliano e Di Vittorio.

Passi in avanti nel completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli. Come riferito dalla Rai, è stato abbattuto stamattina l'ultimo diaframma di arrivo della galleria naturale, proveniente da Secondigliano, che conduce in piazza Di Vittorio, a Capodichino. Presto, dunque, l'intera città sarà collegata all'aeroporto. Mancano ancora alcuni step, ma ci siamo.

Sulla Linea 1 sorgeranno quattro nuove stazioni: Miano, Regina Margherita, Secondigliano e Di Vittorio. Così si completerà l'intera linea che attraverserà la città: da Piscinola alla zona collinare, per poi passare per il centro storico, la stazione centrale e per arrivare fino all'aeroporto di Capodichino.