Video Massive Attack celebrano il Napoli campione: versione elettronica di “Primo agosto pioveva”

vedi letture

Un tributo speciale per una città ed una squadra che portano nel cuore. All’Arena Flegrea di Napoli, i Massive Attack hanno reso omaggio al Napoli campione d’Italia con una versione elettronica di “Primo agosto pioveva”, brano diventato simbolo del tifo azzurro e firmato dal compianto artista di strada Cristian Vollaro.

Un momento carico di emozione, sottolineato dal legame profondo tra la band di Bristol e la città partenopea. Robert Del Naja, mente e fondatore del gruppo, è infatti un tifoso dichiarato del Napoli, forte delle sue radici napoletane: il padre emigrò in Inghilterra negli anni ’60, ma l’amore per la città non si è mai spento.