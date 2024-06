Napoli in cima al mondo! Classificata prima tra le città dove si mangia meglio

Time Out, rivista di viaggio, ha stilato la classifica delle città più enogastronomiche che vede Napoli in cima al mondo.

Napoli è la citta dove si mangia meglio nel mondo! Time Out, rivista di viaggio, ha stilato la classifica delle città più enogastronomiche che vede Napoli in cima al mondo. La storia della città partenopea ci dice che, insieme ad altre caratteristiche, è proprio la cultura culinaria che contraddistingue Napoli dalle altre città. L’arte della pizza, ad esempio, resta ben piantata alle sue origini e conserva bene le caratteristiche che ha reso nota la città in tutto il mondo.

Data la sua posizione costiera, Napoli offre una vasta gamma di piatti a base di frutti di mare freschi. Altra variante determinante della storia culinaria napoletana, è sicuramente la pasticceria, con una varietà di dolci celebri nel mondo. Tra questi, la sfogliatella, il babà al rum, e la pastiera sono tra i più amati. Ciò che contraddistingue la cucina napoletana dalle altre, è la stragrande varietà di scelta, da piatti più articolati a quelli più semplici, come lo street food: le friggitorie offrono specialità come la pizza fritta, i crocchè (crocchette di patate), e le zeppole (frittelle dolci). Mangiare per strada fa parte dell’esperienza autentica di vivere Napoli.

La classifica delle città con la migliore cucina.

1. Napoli, Italia

2. Johannesburg, Sud Africa

3. Lima, Perù

4. Ho Chi Minh City, Vietnam

5. Pechino, Cina

6. Bangkok, Tailandia

7. Kuala Lumpur, Malesia

8. Mumbai, India

9. Dubai, Emirati Arabi Uniti

10. Portland, USA

11. Liverpool, Regno Unito

12. Medellín, Colombia

13. Siviglia, Spagna

14. Porto, Portogallo

15. Marrakech, Marocco

16. Lione, Francia

17. Sydney, Australia

18. Montreal, Canada

19. Osaka, Giappone

20. Copenaghen, Danimarca