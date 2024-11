Natale a Napoli, albero di 15 metri a Piazza Garibaldi: l'accensione prevista il 6 dicembre

Si avvicinano le celebrazioni per il Natale ed è pronta l'accensione anche a Piazza Garibaldi. Sarà infatti allestito un albero di Natale alto 15 metri e le luci si accenderanno il 6 dicembre. L'albero sarà visibile da ogni angolo della piazza e da Corso Umberto mentre le luminarie saranno in via Nazionale, Corso Garibaldi, via Firenze, piazza Salerno al Centro Direzionale, via Alessio Mazzocchi, via colonnello Lahalle, via Cesare Rosaroll e via Tribunali.

Un primo benvenuto dunque a tutti i visitatori che giungeranno a Napoli nelle prossime settimane e passeranno in primis dalla Stazione Centrale. L'accensione ufficiale del 6 dicembre rappresenterà simbolicamente l'avvio delle festività natalizie e trasformerà quindi anche piazza Garibaldi in una delle zone più luminose della città e le luminarie estenderanno l'atmosfera festiva anche ai quartieri Pendino, Mercato, San Lorenzo e Vicaria.